Çılgın Dondurmacı son videosu ile gündemde: Turistlerle erorik dansı...

ÇILGIN DONDURMACININ SON VİDEOSUNA YORUM YAĞDI! 'VERY NİCE..'

Youtube üzerinden video paylaşan Çılgın Dondurmacının iki genç turistle bir günde 166 bin kişi tarafından izlendi. 60. şovunu paylaşan Çılgın Dondurmacının Youtube'da 3 milyondan fazla abonesi var. Videonun altına yorum yapanlar arasında farklı ülkelerde yaşayanlar da var.