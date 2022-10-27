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Çılgın Dondurmacı son videosu ile gündemde: Turistlerle erorik dansı...

Alanya'da yaşayan ve 'Bulamam Senden Başka' şarkısıyla izlenme rekorları kıran Çılgın Dondurmacı son videosu ile gündemde.

Çılgın Dondurmacı son videosu ile gündemde: Turistlerle erorik dansı... - Resim: 1

Çılgın Dondurmacı tarafından paylaşılan videolar sosyal medyada etki uyandırmaya devam ediyor. TikTok'ta çektiği videolarla adından söz ettiren Çılgın Dondurmacının geçen hafta paylaştığı video 2 milyondan fazla izlenmişti. Bir Rus turistle birlikte oynadığı anları paylaşan Çılgın Dondurmacı, yeniden gündem oldu.

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Çılgın Dondurmacı son videosu ile gündemde: Turistlerle erorik dansı... - Resim: 2

ÇILGIN DONDURMACININ SON VİDEOSUNA YORUM YAĞDI! 'VERY NİCE..'
Youtube üzerinden video paylaşan Çılgın Dondurmacının iki genç turistle bir günde 166 bin kişi tarafından izlendi. 60. şovunu paylaşan Çılgın Dondurmacının Youtube'da 3 milyondan fazla abonesi var. Videonun altına yorum yapanlar arasında farklı ülkelerde yaşayanlar da var.

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Çılgın Dondurmacı son videosu ile gündemde: Turistlerle erorik dansı... - Resim: 3

DANS EDEN TURİST KIZLARA ÖVGÜ
Dans eden kızlara yorum yapanlar arasında Hindistanlı, Pakistanlı, İspanyol, Rus kişiler de vardı.

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Çılgın Dondurmacı son videosu ile gündemde: Turistlerle erorik dansı... - Resim: 4

Kullanıcıların birçoğu YouTube üzerinden 'Nice video, very nice' yorumlarını yaptı.

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