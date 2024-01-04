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Çılgın fenomen bu sefer de Metrobüsün tepesinde yakalandı!

Sosyal medyada "tık" peşindeki bir kişi, İstanbul'da video çekmek için çıktığı metrobüs aracının tavanında güvenliklere yakalandı.

Çılgın fenomen bu sefer de Metrobüsün tepesinde yakalandı! - Resim: 1

İstanbul'da sosyal medyaya içerik üreten bir kişi, Topkapı - Şehit Mustafa Cambaz durağında, hareket etmek üzere olan bir metrobüsün üzerine çıktı.

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Çılgın fenomen bu sefer de Metrobüsün tepesinde yakalandı! - Resim: 2

Metrobüs, Edirnekapı durağına geldiğinde, güvenlik görevlilerinin dikkatini çeken sosyal medya fenomeni, aracın üzerinden indirildi.

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Çılgın fenomen bu sefer de Metrobüsün tepesinde yakalandı! - Resim: 3

Sosyal medya hesaplarına içerik üreten bir fenomen, dünsaat 14.20 sıralarında, Topkapı - Şehit Mustafa Cambaz metrobüs durağındaki panele tırmanarak metrobüsün üstüne çıktı.

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Çılgın fenomen bu sefer de Metrobüsün tepesinde yakalandı! - Resim: 4

İki durak ilerleyen metrobüs, Edirnekapı durağına geldiğinde, aracın üstündeki kişi, güvenlik görevlilerinin dikkatini çekti. Hareket etmek üzere olan metrobüsü durduran güvenlik görevlileri, aracın üstündeki sosyal medya fenomenine inmesini söyledi. Bir süre çıktığı yerde güvenliklerle konuşan kişi, daha sonra indirildi.

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