Çılgın hırsız kamerada! İş makinesiyle öyle bir şey yaptı ki...
Avustralya'nın Queensland eyaletinde bir kişi, çalıntı olduğu belirtilen iş makinesiyle mağazanın cam vitrininden girerek motosiklet çaldı.
Polis açıklamasına göre olay, Queensland eyaletinin Ipswich kentinde, bugün sabah yerel saatle 03.49 sularında meydana geldi.
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41 yaşında olduğu belirtilen bir kişi çalıntı bir iş makinesiyle bir motosiklet mağazasının cam vitrini kırdı ve 2 motosiklet çalarak olay yerinden uzaklaşmaya başladı.
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Polisin takip ettiği şüpheli, bir süre sonra motosikletleri bırakarak, iş makinesiyle kaçmaya devam etti.
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Ancak, kovalamacanın devamında iş makinesini bırakıp yaya kaçmaya çalışan şüpheli, bir dere kenarında saklanırken yakalandı.
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