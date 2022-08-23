Çılgın koleksiyoncuya servet teklif ettiler ama reddetti
Bundan 22 yıl önce henüz 17 yaşındayken, bir köyde gördüğü muhtar çakmağıyla başlayan koleksiyonculuk tutkusu ona bir servet değerinde bir koleksiyoncu olmasını sağladı.
Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı Aladikme köyünde yaşayan 41 yaşındaki Hakan Zilayaz, 17 yaşındayken çakmaklara heves saldı.
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Köydeki vatandaşların elinde gördüğü muhtar çakmağını alan Zilayaz, daha sonra çakmaklara olan sevgisinin arttığını fark ederek biriktirmeye karar verdi.
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Bir süre yakınlarından aldığı çakmakları biriktiren Zilayaz, yaptığı araştırmalar sonucunda Fransız marka bir çakmakla tanışarak o markanın koleksiyonun yapmaya başladı.
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Bir süre çakmak biriktirdikten sonra Türkiye’de ve dünya genelinde çakmak koleksiyoncularıyla yaptığı görüşmeler, hobisini daha fazla arttırdı.
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