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  4. Çılgın koleksiyoncuya servet teklif ettiler ama reddetti

Çılgın koleksiyoncuya servet teklif ettiler ama reddetti

Bundan 22 yıl önce henüz 17 yaşındayken, bir köyde gördüğü muhtar çakmağıyla başlayan koleksiyonculuk tutkusu ona bir servet değerinde bir koleksiyoncu olmasını sağladı.

Çılgın koleksiyoncuya servet teklif ettiler ama reddetti - Resim: 1

Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı Aladikme köyünde yaşayan 41 yaşındaki Hakan Zilayaz, 17 yaşındayken çakmaklara heves saldı. 

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Çılgın koleksiyoncuya servet teklif ettiler ama reddetti - Resim: 2

Köydeki vatandaşların elinde gördüğü muhtar çakmağını alan Zilayaz, daha sonra çakmaklara olan sevgisinin arttığını fark ederek biriktirmeye karar verdi. 

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Çılgın koleksiyoncuya servet teklif ettiler ama reddetti - Resim: 3

Bir süre yakınlarından aldığı çakmakları biriktiren Zilayaz, yaptığı araştırmalar sonucunda Fransız marka bir çakmakla tanışarak o markanın koleksiyonun yapmaya başladı.

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Çılgın koleksiyoncuya servet teklif ettiler ama reddetti - Resim: 4

Bir süre çakmak biriktirdikten sonra Türkiye’de ve dünya genelinde çakmak koleksiyoncularıyla yaptığı görüşmeler, hobisini daha fazla arttırdı.

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