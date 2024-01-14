Çılgın Türkler iş başında! Buzla kaplı gölde yüzdüler
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde düzenlenen 8’inci Kış Yüzme Şenliği'ne katılanlar, Ayder Yaylası'nın 1700 rakımlı Galer Düzü mevkisinde soğuğa rağmen buzla kaplı gölde yüzdü.
Kaynak: DHA
İlçenin Ayder Yaylası'nda bu yıl 8’inci Kış Yüzme Şenliği, denizden 1700 metre yükseklikteki Galer Düzü mevkisinde düzenlendi. Kaçkar Dağı eteklerindeki etkinliğe Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun’un yanı sıra Gürcistan’dan 300 kişi katıldı.
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Katılımcılar, soğuğa rağmen Galer Deresi'ndeki sıfır derece sıcaklıktaki göle girdi. 36 kişi, suya girmeyi tercih ederken, diğer katılımcılar da yüzenleri ilgiyle izleyip, o anları cep telefonuyla kayda aldı.
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Sudan çıkan katılımcılar, ateş başına geçerek, ikram edilen çayları içerek ısınmaya çalıştı.
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‘YİNE SIRA DIŞI BİR ETKİNLİK’
Etkinlik organizatörü Hasan Önder, “Yine sıra dışı bir etkinlik. Şenliğimiz uluslararası bir boyut kazandı. Su sıcaklığı sıfır derece civarında, çok keyifli” diye konuştu.
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