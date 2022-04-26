Çılgın Türkler iş başında: Gebze'de üretildi İngiltere'ye ihraç ediliyor
Gebze Teknik Üniversitesi Dronepark’ta üretilen ‘Jackal’ isimli yerli yazılımlı insansız hava aracı (İHA), İngiltere’ye ihraç edildi.
Gebze Teknik Üniversitesi Dronepark’te hizmet veren firma, kendi bünyesinde ürettiği asgari 15 kilo yük kapasitesi bulunan ve 130 kilometre menzilde uçuş gerçekleştirebilen İHA'yı İngiltere’ye ihraç etti.
Yerli ve milli yazılıma sahip İHA, İngiltere’de satın alınan firma tarafından ilaçların ve sağlık kurumlarının ihtiyacı olan ürünlerin taşınması amacıyla kullanılacak. Kargo ve lojistik taşımacılığı alanında her türlü ihtiyaca yanıt verebilecek nitelikte olan İHA’nın ilerleyen süreçte İngiltere’de aktif olarak kullanılması planlanıyor.
İhracatın kararlaştırılmasının ardından Gebze Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen imza törenine Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, İHA’nın üretildiği firmanın genel müdürü Murat Islıoğlu ve İngiliz firmanın kurucusu Jon Parker katıldı. İmzaların atılmasının ardından ihraç edilecek 5 İHA’dan 1'i, üniversite yerleşkesinde bulunan Dronepark’ta test uçuşu yaptı. Pist üzerinden kalkan İHA, uçuşu başarıyla tamamladıktan sonra iniş yaptı.
Test uçuşunun ardından Jon Parker, “Biz dünya çapında pilot eğitimi veren bir okuluz. Bizim eğitim verebilmemiz, yeni nesilleri eğitebilmemiz için yeni nesil araçlarla eğitim yapmamız gerekiyor. Bu gördüğünüz araç da teknolojinin son ürünü bir araç. İlk siparişimizde 5 adet araç satın aldık. Bu toplamda 1 milyon 250 bin dolara mal oldu. Ancak geleceği düşündüğümüzde bu çok küçük bir yatırım. Türkiye gerçekten bu konuda bir süper güç olma yolunda ilerliyor. Gerçekten ileride de çok büyük başarılara imza atılacağını düşünüyorum. Bizim birlikte çalıştığımız firmaların pilotları, eğitim amaçları bu araçları uçuracaklar. Ayrıca ilaçların taşınması, sağlık kurumlarından ihtiyacı olan yerlere taşınmasında kullanılacak ve daha hayal edemeyeceğimiz bir sürü alanı var” diye konuştu.