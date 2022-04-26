Çılgın Türkler iş başında: Gebze'de üretildi İngiltere'ye ihraç ediliyor

Test uçuşunun ardından Jon Parker, “Biz dünya çapında pilot eğitimi veren bir okuluz. Bizim eğitim verebilmemiz, yeni nesilleri eğitebilmemiz için yeni nesil araçlarla eğitim yapmamız gerekiyor. Bu gördüğünüz araç da teknolojinin son ürünü bir araç. İlk siparişimizde 5 adet araç satın aldık. Bu toplamda 1 milyon 250 bin dolara mal oldu. Ancak geleceği düşündüğümüzde bu çok küçük bir yatırım. Türkiye gerçekten bu konuda bir süper güç olma yolunda ilerliyor. Gerçekten ileride de çok büyük başarılara imza atılacağını düşünüyorum. Bizim birlikte çalıştığımız firmaların pilotları, eğitim amaçları bu araçları uçuracaklar. Ayrıca ilaçların taşınması, sağlık kurumlarından ihtiyacı olan yerlere taşınmasında kullanılacak ve daha hayal edemeyeceğimiz bir sürü alanı var” diye konuştu.