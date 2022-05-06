Çılgın Türkler iş başında... ''Sineğin yağını'' çıkarıp 1.200 TL'ye satıyor

TÜBİTAK desteğiyle Güzelbahçe ilçesinde bir tesis kuran Çalıkoğlu, meyve ve sebze gibi atıklarla beslendiği için "çevre dostu" olarak adlandırılan BSF'den nemlendirme, temizleme ve yenileme özelliğine sahip yağ elde etti.