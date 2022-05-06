Çılgın Türkler iş başında... ''Sineğin yağını'' çıkarıp 1.200 TL'ye satıyor
Dokuz Eylül Üniversitesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, çevre dostu sinek olarak bilinen Black Soldier Fly (BSF) larvasından kozmetik hammadde üretti.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu (fotoğrafta) çevre dostu sinek olarak bilinen Black Soldier Fly (BSF) larvasından kozmetik hammadde üretti.
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TÜBİTAK desteğiyle Güzelbahçe ilçesinde bir tesis kuran Çalıkoğlu, meyve ve sebze gibi atıklarla beslendiği için "çevre dostu" olarak adlandırılan BSF'den nemlendirme, temizleme ve yenileme özelliğine sahip yağ elde etti.
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Yüksek protein değerine sahip yağın yanı sıra BSF'den ve atıklarından kaliteli gübre ile hayvan yemi de sağlandı.
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Çalıkoğlu, AA muhabirine, kozmetik sanayisinin uzun zamandır hammadde krizinde olduğunu, mevcut hammaddelerin hem çevreyi kirlettiğini hem de yüksek karbon ayak izi bıraktığını söyledi.
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