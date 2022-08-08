Cin çıkarma seansı ile gündeme gelmişti: Abdestsiz kişilerin kokusunu alıyorum
Katıldığı bir televizyon programında yaptığı cin çıkarma seansı ile gündem olan Pelin Hürman yeni bombasını patlattı.
Katıldığı bir televizyon programında yaptığı cin çıkarma seansı ile gündem olan Pelin Hürman, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Kendisinin metafizik uzmanı olarak tanıtan ve geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda canlı yayında cin çıkarma seansı yapan Pelin Hürman, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Armağan Çağlayan'ın 'Zor Ama Yine De Sor' programına konuk olan Hürman, Abdestsiz, cünüp gezenlerin kokusunu almaya başladığını söyledi.
Hürman "Ben sufilerle çalışıyorum. Rahmani varlıklar. 1400 cin kavmini komutlandırabiliyorum" dedi Gündem olduğu konunun aslında herhangi bir cin çıkarma olayı olmadığını belirten Hürman, "Kendi kanalımda olsun, hiçbir zaman böyle bir şey yapmadım çünkü ben öyle şeylere normalde karşıyım. Üfürükçülüğe karşıyım. Orada sadece insanların farkındalık kazanmasını sağladım. Başka türlü amacım yoktu. Bu donat olayı üzdü beni.
Bazı videolara çok güldüm ama çok da linç yedim çok da hakarete uğradım. Kişilik haklarıma saldırılar oldu. Namusuma saldırılar oldu. İlmim doğuştan gelmekte. Bunun bir okulu yok, bir öğrenimi yok. İnanan olur, inanmayan olur. Bunlar tartışılır. Herkes inanacak beni sevecek diye bir şey yok" ifadelerini kullandı.