Cin çıkarma seansı ile gündeme gelmişti: Abdestsiz kişilerin kokusunu alıyorum

Bazı videolara çok güldüm ama çok da linç yedim çok da hakarete uğradım. Kişilik haklarıma saldırılar oldu. Namusuma saldırılar oldu. İlmim doğuştan gelmekte. Bunun bir okulu yok, bir öğrenimi yok. İnanan olur, inanmayan olur. Bunlar tartışılır. Herkes inanacak beni sevecek diye bir şey yok" ifadelerini kullandı.