Çin Devlet Başkanı orduya seslendi: ''Hazır olun!''
South China Morning Post'un haberine göre, Çin Halk Cumhuriyet Başkanı Xi Jinping Salı günü yaptığı açıklamada, Çin ordusunun, ülke güvenlik sorunlarıyla boğuşurken karmaşık ve zor durumlara "yanıt vermeye" hazır olması gerektiğini söyledi.
South China Morning Post'un haberine göre, Çin Halk Cumhuriyet Başkanı Xi Jinping Salı günü yaptığı açıklamada, Çin ordusunun, ülke güvenlik sorunlarıyla boğuşurken karmaşık ve zor durumlara "yanıt vermeye" hazır olması gerektiğini söyledi.
Aynı zamanda Merkez Askeri Komisyonunu da yöneten Xi, Pekin'deki yıllık yasama oturumları sırasında silahlı kuvvetler temsilcilerinin katıldığı bir panelde konuştu. Xi, "Ülkemizin mevcut güvenlik durumu büyük ölçüde istikrarsız ve belirsiz" diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Kapasite oluşturma ve savaşa hazır olma arasındaki ilişki, tüm ordu tarafından koordine edilmeli, çeşitli karmaşık ve zor durumlara karşı her an yanıt vermeye hazır olmalı, ulusal egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarını kararlı bir şekilde korumalı ve modern bir sosyalist devletin kapsamlı inşası için güçlü destek sağlamalı."
Xi ayrıca "yüksek düzeyde stratejik caydırıcılık ve ortak bir savaş sistemi" ihtiyacını ve orduda daha fazla teknolojik yenilik gerekliliğini vurguladı.