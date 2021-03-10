Çin Devlet Başkanı orduya seslendi: ''Hazır olun!''

"Kapasite oluşturma ve savaşa hazır olma arasındaki ilişki, tüm ordu tarafından koordine edilmeli, çeşitli karmaşık ve zor durumlara karşı her an yanıt vermeye hazır olmalı, ulusal egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarını kararlı bir şekilde korumalı ve modern bir sosyalist devletin kapsamlı inşası için güçlü destek sağlamalı."