Çin hükümeti Elon Musk'ın Starlink uydularını yok etmeye hazırlanıyor
Çin hükümetinin Elon Musk'ın Starlink uydularını ihtiyaç halinde yok etmek istediği ortaya çıktı.
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın gelecek planlarından biri gezegenin etrafına binlerce Starlink uydusu yerleştirmek.
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Musk, bu sayede dünyanın her yerinde internet satmayı planlıyor. Ancak gerçek şu ki SpaceX'in yörüngeye yerleştirdiği Starlink uyduları internet hizmetinden çok daha fazlasını sağlayabilir.
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Bu kapsamında ABD Savunma Bakanlığı ile SpaceX arasında bir anlaşma imzalandı. ABD ordusu Starlink'i askeri amaçlar için kullanma hakkını elde etti.
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Bu amaçlardan biri ise sesten beş kat daha hızlı olabilen hipersonik füzelerin takip edilmesi. Pekin yönetiminin buna benzer silahlar geliştirdiği biliniyor.
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