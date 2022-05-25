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  4. Çin hükümeti Elon Musk'ın Starlink uydularını yok etmeye hazırlanıyor

Çin hükümeti Elon Musk'ın Starlink uydularını yok etmeye hazırlanıyor

Çin hükümetinin Elon Musk'ın Starlink uydularını ihtiyaç halinde yok etmek istediği ortaya çıktı.

Çin hükümeti Elon Musk'ın Starlink uydularını yok etmeye hazırlanıyor - Resim: 1

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın gelecek planlarından biri gezegenin etrafına binlerce Starlink uydusu yerleştirmek.

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Çin hükümeti Elon Musk'ın Starlink uydularını yok etmeye hazırlanıyor - Resim: 2

Musk, bu sayede dünyanın her yerinde internet satmayı planlıyor. Ancak gerçek şu ki SpaceX'in yörüngeye yerleştirdiği Starlink uyduları internet hizmetinden çok daha fazlasını sağlayabilir.

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Çin hükümeti Elon Musk'ın Starlink uydularını yok etmeye hazırlanıyor - Resim: 3

Bu kapsamında ABD Savunma Bakanlığı ile SpaceX arasında bir anlaşma imzalandı. ABD ordusu Starlink'i askeri amaçlar için kullanma hakkını elde etti.

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Çin hükümeti Elon Musk'ın Starlink uydularını yok etmeye hazırlanıyor - Resim: 4

Bu amaçlardan biri ise sesten beş kat daha hızlı olabilen hipersonik füzelerin takip edilmesi. Pekin yönetiminin buna benzer silahlar geliştirdiği biliniyor.

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