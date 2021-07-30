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Çin yeniden alarma geçti: ''Vuhan'dan sonra en kötüsü...''

Dünya genelinde 4 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de yeniden alarm durumuna geçildi.

Koronavirüs salgınının 0 noktası olarak anılan ve salgında en büyük yaralardan birini de alan Çin'in Vuhan şehri aynı zamanda yaralarını en çabuk saran ve normal hayata dönen yer de olmuştu.

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Salgın konusunda gerek aldığı önlemler gerekse hızlı aşılama kampanyaları sayesinde büyük yol alan Çin'de devlet medyası tarafından duyurulan bir haber sadece ülkede değil dünyada da büyük paniğe yol açtı.

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İlk olarak Çin'in Nanjing şehrinde ortaya çıkan ve Pekin'le birlikte 5 bölgeye daha yayılan yeni salgının 'Vuhan'dan sonra görülen en kötü yoğunluktaki salgın' olduğu bildirildi.

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Şehrin kalabalık havalimanında ilk olarak 20 Temmuz'da görülen ilk vakanın ardından şehirde 200 kişide daha Kovid-19'a rastlandı. Çin gazetesi Global Times Nanjing şehrinden tüm uçuşların 11 Ağustos'a kadar durdurulduğunu yazdı.

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