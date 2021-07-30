Çin yeniden alarma geçti: ''Vuhan'dan sonra en kötüsü...''
Dünya genelinde 4 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de yeniden alarm durumuna geçildi.
Koronavirüs salgınının 0 noktası olarak anılan ve salgında en büyük yaralardan birini de alan Çin'in Vuhan şehri aynı zamanda yaralarını en çabuk saran ve normal hayata dönen yer de olmuştu.
Salgın konusunda gerek aldığı önlemler gerekse hızlı aşılama kampanyaları sayesinde büyük yol alan Çin'de devlet medyası tarafından duyurulan bir haber sadece ülkede değil dünyada da büyük paniğe yol açtı.
İlk olarak Çin'in Nanjing şehrinde ortaya çıkan ve Pekin'le birlikte 5 bölgeye daha yayılan yeni salgının 'Vuhan'dan sonra görülen en kötü yoğunluktaki salgın' olduğu bildirildi.
Şehrin kalabalık havalimanında ilk olarak 20 Temmuz'da görülen ilk vakanın ardından şehirde 200 kişide daha Kovid-19'a rastlandı. Çin gazetesi Global Times Nanjing şehrinden tüm uçuşların 11 Ağustos'a kadar durdurulduğunu yazdı.