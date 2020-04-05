Çin'den gelen bir haber adeta kan dondurdu!
Koronavirüs salgını tüm dünyada 60 binden fazla insanı öldürürken, virüsün ortaya çıktığı Çin'den gelen bir haber kan dondurdu. Ülkede restoran işleten bir adam, yavru köpekleri gizli satıcılardan alıp servis ettiklerini itiraf etti.
Virüsün çıkış noktası olan Çin'de, halkın beslenme alışkanlıkları tartışma yaratırken, köpek eti satan bir restoran sahibinin açıklamaları dünya gündemine oturdu.
Vahşi hayvanlardan bulaştığı düşünülen ve dünyaya diz çöktüren virüsle ilgili gelen haberler şok etkisi yaratmaya devam ediyor.
Bangkok Post'un bu hafta başında aktardığı habere göre, Şıncın, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ardından Çin'de kedi ve köpek etinin tüketilmesi ve satışını yasaklama kararı alan ilk şehir olmuştu.
Şehir yönetiminden yapılan açıklamada, "Kedi ve köpekler, evcil hayvanlar olarak insanlarla diğer hayvanlardan çok daha yakın ilişki kurmuştur. Kedi, köpek ve diğer evcil hayvanların tüketiminin yasaklanması gelişmiş ülkelerde, Hong Kong ve Tayvan'da genel bir uygulamadır." ifadeleri kullanılmıştı.