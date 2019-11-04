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  3. 04 Kasım 2019 10:38

Anne değil canavar ! ''Cinayet patates cipsi gibidir, bir taneyle yetinemezsin''

İngiltere'de önce evcil hayvanlarını eğlence olsun diye öldürenb kadın, ardından dört çocuğunu zehirlemeye çalıştı. Bu girişiminde başarısız olan kadın, iki oğlunu elleriyle boğdu.

Anne değil canavar ! ''Cinayet patates cipsi gibidir, bir taneyle yetinemezsin''

İngiltere'nin Sheffield kentinde yaşayan Sarah Barrass ve Brandon Machin, iki çocuğun canına kıyarken gözlerini bile kırpmadı.

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Anne değil canavar ! ''Cinayet patates cipsi gibidir, bir taneyle yetinemezsin''

35 yaşındaki Sarah Barrass'ın kardeşi Martyn, kardeşinin tehlikeli olduğunu bildiğini ve yıllar önce sosyal hizmetleri uyardığını açıkladı.

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Anne değil canavar ! ''Cinayet patates cipsi gibidir, bir taneyle yetinemezsin''

Sarah ve Brandon'ın sürekli korku filmleri izlediklerini söyleyen Martyn, şiddete meyilli olan çiftin önce evde besledikleri evcil fareyi öldürdüklerini, hızlarını alamayınca hedefe çocukları aldıklarını söyledi.

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Anne değil canavar ! ''Cinayet patates cipsi gibidir, bir taneyle yetinemezsin''

İngiliz Mirror gazetesine açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki Martyn, Brandon'ın sadece 3-4 yaşlarında bir çocukken bile Blake'e şiddet uyguladığına şahit olduğunu anlattı.

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