Anne değil canavar ! ''Cinayet patates cipsi gibidir, bir taneyle yetinemezsin''
İngiltere'de önce evcil hayvanlarını eğlence olsun diye öldürenb kadın, ardından dört çocuğunu zehirlemeye çalıştı. Bu girişiminde başarısız olan kadın, iki oğlunu elleriyle boğdu.
İngiltere'nin Sheffield kentinde yaşayan Sarah Barrass ve Brandon Machin, iki çocuğun canına kıyarken gözlerini bile kırpmadı.
35 yaşındaki Sarah Barrass'ın kardeşi Martyn, kardeşinin tehlikeli olduğunu bildiğini ve yıllar önce sosyal hizmetleri uyardığını açıkladı.
Sarah ve Brandon'ın sürekli korku filmleri izlediklerini söyleyen Martyn, şiddete meyilli olan çiftin önce evde besledikleri evcil fareyi öldürdüklerini, hızlarını alamayınca hedefe çocukları aldıklarını söyledi.