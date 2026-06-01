Cinayetten önce siyah çelenk göndermiş! Otobüs durağındaki vahşette korkunç ayrıntılar
İstanbul Çatalca'da eşi G.Ü.'yü otobüs durağında silahla vurarak öldüren S.Ü. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Şüphelinin cinayetten bir gün önce eşinin iş yerine 'Ben seni ölümsüz sevdim' yazılı çelenk gönderdiği ve sosyal medyada silah fotoğrafı paylaştığı ortaya çıktı.
İstanbul'un Çatalca ilçesinde geçtiğimiz aylarda meydana gelen ve kamuoyunu derinden sarsan kadın cinayetine ilişkin yürütülen adli soruşturma tamamlandı. Binkılıç Atatürk Mahallesi'nde 21 Şubat Cumartesi günü saat 13.00 sularında, 41 yaşındaki eşi G.Ü.'yü otobüs durağında başından vurarak hayattan koparan 49 yaşındaki şüpheli S.Ü. hakkındaki fezleke, Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandı.
Cinayetten Bir Gün Önce İş Yerine Çelenk Göndermiş
Evliliklerinde kumar ve alkol sorunları nedeniyle krizler yaşandığı ve şüphelinin bir süredir evden ayrı yaşadığı belirtilen fezlekede, cinayet öncesindeki psikolojik şiddet ve planlama evresi dikkat çekti. Şüpheli S.Ü.'nün eşini öldürmeden yalnızca bir gün önce, G.Ü.'nün iş yerine üzerinde "Ben seni ölümsüz sevdim" yazılı büyük boy bir siyah çelenk gönderdiği tespit edildi.
"Birazdan Her Şey Son Bulacak"
Bununla da yetinmeyen katil zanlısının, cinayette kullandığı ruhsatsız silahın fotoğrafını olaydan bir gün önce sosyal medya hesabından "Birazdan her şey son bulacak" notuyla paylaştığı; ayrıca mesajlaşma uygulamalarındaki profil fotoğrafını siyah çelenk ile değiştirdiği emniyetin dijital incelemelerine yansıdı. Eşinin fotoğrafını da paylaşarak "26 senelik eşim ret veriyor ise kime ne diyebilirim?" ifadelerini kullanan zanlının, barışma talebini reddeden kadına karşı açıkça husumet beslediği vurgulandı.
S.Ü. ifadesinde eşi ile arasındaki sorunları düzeltmeye çalıştığını savunurken olay günü çocuklarını görmek için eve gittiğini söyledi. Bu sırada eşini durakta gördüğünü söyleyen Ü., eşinin yanına giderek sarılmaya ve konuşmaya çalıştığını öne sürdü. Ayrıca, ifadesinde olay günü alkollü olduğunu ve yanında silah bulunduğunu belirten Ü., ne olduğunu anlamadan silahın ateş aldığını, eşini değil kendini öldürmek istediğini ve üzgün olduğunu ifade etti. Öte yandan şüpheli Ü., daha önce eşine yolladığı çelengi kendini öldürmeye karar verdiği için gönderdiğini, sanal medyada yaptığı silahlı paylaşımdaki 'Birazdan her şey son bulacak' ifadesini de kendisi için yazdığını iddia etti.