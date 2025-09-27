  1. Anasayfa
  4. Çin’de 5.6 büyüklüğünde deprem: Evler yıkıldı, yaralılar var!

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 7 kişinin yaralandığı, 8 evin tamamen yıkıldığı, bölgede 100’den fazla yapının da hasar gördüğü açıklandı.

Kaynak: DHA
Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), yerel saatle 05.49’da kaydedilen depremin merkez üssünün Dingxi kentine bağlı Longxi ilçesi olduğunu ve 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. 

Depremin Longxi’nin yanı sıra Zhangxian, Weiyuan, Lintao ve Tianshui kentlerinde de hissedildiği bildirildi.

Depremde, ilk belirlemelere göre, 7 kişinin yaralandığı, 8 evin yıkıldığı ve 100’den fazla evin de hasar gördüğü kaydedildi.

