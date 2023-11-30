Çin'de de yaşanmıştı... Gizemli olay Türkiye'de de görüntülendi
Çin'de bir çiftlikte koyunlar 12 gün boyunca durmadan daire çizerek dönmüştü. Gizemli olayın aynısı Türkiye'de de yaşandı...
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki bir çiftlikte 12 gün boyunca durmadan daire çizerek dönen koyunların görüntüsünün bir benzeri Afyonkarahisar’da yaşandı. Koyunların döndüğünü gören sürü sahibi ise hayvanları önce dron ile görüntüledi, ardından koyunların telef olmaması için çemberi bozdu.
Olay, Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınastepe beldesindeki yaylada yaşandı. Dron ile sürü gütmesi ile bilinen ve sosyal medyada büyük ilgi gören İlkay Tınaztepe isimli sürü sahibi geçtiğimiz günlerde güttüğü yaklaşık 40 koyundan oluşan sürünün anormal davranışlar sergilediğini fark etti.
Ardından dronu havalandıran Tınaztepe bir süre sonra sürünün ağaçların çevresinde çember çizerek hiç durmadan dönmeye başladığını gördü.
Önce durumdan endişe eden Tınaztepe ardından sürüyü bir süre dron ile çekip sonrasında bir arkadaşı ile koyunların telef olması için çemberi bozarak hayvanları birbirinden uzaklaştırdı.