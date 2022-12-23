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Çin'de kabus geri döndü: Yoğun bakımlar alarm veriyor

Çin'de ''sıfır vaka'' politikasının sona ermesinin ardından koronavirüs vaka sayılarında artış sürüyor. Bazı hastanelerde yoğun bakım ünitelerinin kapasitelerinin dolduğu, acil servislerde yoğunluk yaşandığı belirtiliyor.

Çin'de kabus geri döndü: Yoğun bakımlar alarm veriyor - Resim: 1

Hastaneye başvuran hastaların sayısı her geçen gün artıyor sağlık çalışanları yoğun talebe yetişmek için mücadele ediyor.

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Çin'de kabus geri döndü: Yoğun bakımlar alarm veriyor - Resim: 2

Ülke genelindeki gösterilerin ardından katı sıfır vaka politikasının gevşetilmesi sonrasında Çin'de tablo kötüleşiyor.

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Çin'de kabus geri döndü: Yoğun bakımlar alarm veriyor - Resim: 3

Toplum bağışıklığının olmaması nedeniyle Çin'de vaka artışı küresel endişeleri artırdı.

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Çin'de kabus geri döndü: Yoğun bakımlar alarm veriyor - Resim: 4

Çin devlet televizyonu başkent Pekin'deki hastanelerin yoğun bakım servislerindeki kalabalığın görüntülerini yayınladı.

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