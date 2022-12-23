Çin'de kabus geri döndü: Yoğun bakımlar alarm veriyor
Çin'de ''sıfır vaka'' politikasının sona ermesinin ardından koronavirüs vaka sayılarında artış sürüyor. Bazı hastanelerde yoğun bakım ünitelerinin kapasitelerinin dolduğu, acil servislerde yoğunluk yaşandığı belirtiliyor.
Hastaneye başvuran hastaların sayısı her geçen gün artıyor sağlık çalışanları yoğun talebe yetişmek için mücadele ediyor.
1 / 13
Ülke genelindeki gösterilerin ardından katı sıfır vaka politikasının gevşetilmesi sonrasında Çin'de tablo kötüleşiyor.
2 / 13
Toplum bağışıklığının olmaması nedeniyle Çin'de vaka artışı küresel endişeleri artırdı.
3 / 13
Çin devlet televizyonu başkent Pekin'deki hastanelerin yoğun bakım servislerindeki kalabalığın görüntülerini yayınladı.
4 / 13