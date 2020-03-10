  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 10 Mart 2020 12:30

Çin'de koronavirüs hastaneleri kapatılıyor

Çin'de yeni tip koronavirüs salgınından sonra hızlı bir şekilde inşa edilen geniş kapasiteli geçici hastanelerin kapatılmasına karar verildi. Çin'deki vaka sayısının azalması nedeniyle böyle bir karar alındığı belirtiliyor.

Çin'de koronavirüs hastaneleri kapatılıyor

Çin'de orataya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

1/ 11
Çin'de koronavirüs hastaneleri kapatılıyor

Hala tedavisi bulunamayan yeni tip coronavirüsü hızla yayılmaya devam ediyor.

2/ 11
Çin'de koronavirüs hastaneleri kapatılıyor

Pekin hükümetinin virüs salgınını durdurmak adına en önemli hamlelerinden biri hızla inşa edilen sağlık merkezleri ve hastanelerdi.

3/ 11
Çin'de koronavirüs hastaneleri kapatılıyor

Wuhan'da sergi merkezleri spor salonları birer hastaneye dönüştürüldü.

4/ 11
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM