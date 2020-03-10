Çin'de koronavirüs hastaneleri kapatılıyor
Çin'de yeni tip koronavirüs salgınından sonra hızlı bir şekilde inşa edilen geniş kapasiteli geçici hastanelerin kapatılmasına karar verildi. Çin'deki vaka sayısının azalması nedeniyle böyle bir karar alındığı belirtiliyor.
Çin'de orataya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
Pekin hükümetinin virüs salgınını durdurmak adına en önemli hamlelerinden biri hızla inşa edilen sağlık merkezleri ve hastanelerdi.