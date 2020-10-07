Çin'de koronavirüs unutuldu! Çin Seddi'ne ziyaretçi akını
Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'de hayat normale dönerken, Çin Seddi "Ulusal Altın Günü Haftası" nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı.
Geçen hafta sonu, Çin Seddi’nin Pekin'deki kısmında dolambaçlı duvar boyunca sıkışmış ve dar kapılardan geçen büyük kalabalıklar görüldü. Sosyal mesafeye dikkat etmeselerde insanların pekçoğunun maske ile koruyucu önlem aldığı görüldü.
Ülkede 1 Ekim’de başlayan Ulusal Altın Günü Haftası nedeniyle sekiz gün boyunca tatil ilan ediliyor. Çin'in en yoğun yıllık seyahat dönemlerinden biri olan hafta, aynı zamanda yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinden çıkan ülke için de büyük bir sınav.
ÜLKEDE SALGIN ŞUBAT AYINDAN BU YANA KONTROL ALTINDA
Geçen yılın Aralık ülkenin Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde çıktığı düşünülen corona virüs pandemisi nedeniyle şu ana kadar Çin’de 85 bini aşkın kişi enfekte oldu ve 4634 ölüm meydana geldi. Nüfusuna oranla oldukça düşük vaka ve ölüm kaydeden ülkede alının sıkı karantina önlemleri ve temas takibiyle Şubat ayından bu yana salgın kontrol altında tutuluyor.
Sıfıra yakın yerel bulaşma oranına sahip olan ülkede, insanlar 1 Ekim'de başlayan tatil için otobüs istasyonlarına, havalimanlarına ve transit merkezlere akın etti.
Bu kapsamda Çin Seddi de turistlerin yoğun akınına uğrayan yerlerden biri oldu. Sedin Pekin’de yer alan Badaling kısmı yeni kısıtlamalarla birlikte, Mart sonunda yeniden açıldı.