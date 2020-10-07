Çin'de koronavirüs unutuldu! Çin Seddi'ne ziyaretçi akını

Ülkede 1 Ekim’de başlayan Ulusal Altın Günü Haftası nedeniyle sekiz gün boyunca tatil ilan ediliyor. Çin'in en yoğun yıllık seyahat dönemlerinden biri olan hafta, aynı zamanda yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinden çıkan ülke için de büyük bir sınav.



