Çin'deki salgın Eminönü esnafını da vurdu

“ÇİN’DEN GELMEZSE HAYAT DURUR”

Elektronik eşya dükkanı sahibi Erdoğan Özdemir "Şu anda net ve kesin bir şey yok. Çin gibi büyük bir yüzölçümü olan memleketin değişik yerlerinden gelen ürünlerinde virüse olan mesafelerini de dikkate almak gerekiyor. Müşteriler her zaman sormuşlardır ‘Çin malı mı?’ diye. Çin malı olmazsa ticaretin devam edeceğini sanmıyorum. Çünkü Alman malı gelse 2-3 misli fiyatlar oluşur. Bu da Türk halkını aşar ve büyük bir ürün krizi yaşanır. Eski stokları kullanıyoruz o yüzden kesin bir şey söyleyemiyorum ama Çin’den gelmezse hayat durur” diye konuştu.