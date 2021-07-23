Çin'deki sel felaketinde ölü sayısı 33'e yükseldi
Son bin yılın en etkili yağışlarının görüldüğü Çin'in Henan eyaletine bağlı Zhengzhou şehrinde meydana gelen selde ölenlerin sayısı 33'e yükseldi. 3 milyon kişinin etkilendiği selde yaklaşık 400 bin kişi tahliye edildi.
Çin'in Henan eyaletine bağlı 12 milyon nüfuslu Zhengzhou şehrinde, şiddetli yağışlar etkili oldu.
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Son bin yılın en etkili yağışlarının görüldüğü bölgede, hayatını kaybedenlerin sayısının en az 33 olduğu açıklandı.
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3 milyon kişinin etkilendiği sel felaketinde, yaklaşık 400 bin kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği aktarıldı.
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Şehirdeki sel suları 2 metre yüksekliğe kadar ulaşırken sokaklarının nehirlere döndüğü, ve yüzen arabaların görüldüğü belirtildi.
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