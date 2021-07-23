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  4. Bin yıldır böylesi görülmedi! 33 kişi öldü, 400 bin kişi tahliye edildi

Çin'deki sel felaketinde ölü sayısı 33'e yükseldi

Son bin yılın en etkili yağışlarının görüldüğü Çin'in Henan eyaletine bağlı Zhengzhou şehrinde meydana gelen selde ölenlerin sayısı 33'e yükseldi. 3 milyon kişinin etkilendiği selde yaklaşık 400 bin kişi tahliye edildi.

Çin'in Henan eyaletine bağlı 12 milyon nüfuslu Zhengzhou şehrinde, şiddetli yağışlar etkili oldu.

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Son bin yılın en etkili yağışlarının görüldüğü bölgede, hayatını kaybedenlerin sayısının en az 33 olduğu açıklandı.

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3 milyon kişinin etkilendiği sel felaketinde, yaklaşık 400 bin kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği aktarıldı.

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Şehirdeki sel suları 2 metre yüksekliğe kadar ulaşırken sokaklarının nehirlere döndüğü, ve yüzen arabaların görüldüğü belirtildi.

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