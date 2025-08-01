Çin'deki sel felaketinde ölü sayısı artıyor
Çin'de şiddetli yağış sonucu meydana gelen selde 70 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Çin’in farklı eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı selde 70 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
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Aşırı yağış nedeniyle başkent Pekin'in kuzeydoğusundaki Miyun bölgesinde bir yaşlı bakımevinde büyük hasar olduğu belirtildi.
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Sel sırasında 55'i engelli 69 bakıma muhtaç kişinin bulunduğu bakımevinde mahsur kalan 31 kişi hayatını kaybetti.
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Pekin dahil çevre bölgelerde 44, Hebei eyaletinde 16 ve Şanşi eyaletinde de 10 kişi yaşamını yitirdi.
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