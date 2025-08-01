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  4. Çin yeniden kabusu yaşıyor: Ölü sayısı 70'e ulaştı!

Çin'deki sel felaketinde ölü sayısı artıyor

Çin'de şiddetli yağış sonucu meydana gelen selde 70 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA
Çin'deki sel felaketinde ölü sayısı artıyor - Resim: 1

Çin’in farklı eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı selde 70 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. 

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Çin'deki sel felaketinde ölü sayısı artıyor - Resim: 2

Aşırı yağış nedeniyle başkent Pekin'in kuzeydoğusundaki Miyun bölgesinde bir yaşlı bakımevinde büyük hasar olduğu belirtildi.

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Çin'deki sel felaketinde ölü sayısı artıyor - Resim: 3

Sel sırasında 55'i engelli 69 bakıma muhtaç kişinin bulunduğu bakımevinde mahsur kalan 31 kişi hayatını kaybetti. 

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Çin'deki sel felaketinde ölü sayısı artıyor - Resim: 4

Pekin dahil çevre bölgelerde 44, Hebei eyaletinde 16 ve Şanşi eyaletinde de 10 kişi yaşamını yitirdi.

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