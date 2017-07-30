Çin'den dev gövde gösteridi
Çin'in başkenti Pekin'in kuzeyinde, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında askeri geçit töreni düzenlendi.
Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (PLA) 90'ıncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında başkent Pekin'in 400 kilometre kuzeyinde, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Curıhı Askeri Eğitim Üssü'nde askeri geçit töreni düzenlendi.
Törene katılan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı Şi'nin göreve geldiği 2013 yılından bu yana ilk defa ordu üniforması giydiği görüldü.
Üstü açık ordu aracından birlikleri selamlayan Şi, yaptığı konuşmada, "Ülkemizin güçlü bir orduya her zaman olduğundan daha çok ihtiyacı var." ifadesini kullandı.