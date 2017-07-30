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  3. 30 Temmuz 2017 12:10

Çin'den dev gövde gösteridi

Çin'in başkenti Pekin'in kuzeyinde, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında askeri geçit töreni düzenlendi.

Çin'den dev gövde gösteridi

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (PLA) 90'ıncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında başkent Pekin'in 400 kilometre kuzeyinde, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Curıhı Askeri Eğitim Üssü'nde askeri geçit töreni düzenlendi.

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Çin'den dev gövde gösteridi

Törene katılan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı Şi'nin göreve geldiği 2013 yılından bu yana ilk defa ordu üniforması giydiği görüldü.

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Çin'den dev gövde gösteridi

Üstü açık ordu aracından birlikleri selamlayan Şi, yaptığı konuşmada, "Ülkemizin güçlü bir orduya her zaman olduğundan daha çok ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

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Çin'den dev gövde gösteridi

Çin ordusunun, hücum gücünü sürekli artırması gerektiğini söyleyen Şi, PLA'nın ülkelerini "ulusal diriliş hedefine" taşıyacağını dile getirdi.

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