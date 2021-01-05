Çin'den eleştirilere şok yanıt: Wuhan'da kutlamalar sürecek, alışın
Dünya koronavirüsle boğuşurken yılbaşı kutlamaları yapan ve büyük tepki toplayan Çin'den, 'Wuhan'da toplanmalar, kutlamalar devam edecek; Batı buna alışsa iyi olur' yanıtı geldi.
Dünya koronavirüs salgını sonrası şimdi de mutasyon haberleri ile panik halindeyken Çin'de virüsün çıkış noktası olarak bilinen Wuhan kentinde hayat neredeyse tamamen normale döndü.
Uluslararası basına yansıyan yılbaşı partisi görüntüleri sonrası tüm dünya tepki gösterirken Çin Komünist Partisi'nin İngilizce yayın organı Global Times gazetesinden yanıt geldi.