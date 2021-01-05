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  3. 05 Ocak 2021 16:57

Çin'den eleştirilere şok yanıt: Wuhan'da kutlamalar sürecek, alışın

Dünya koronavirüsle boğuşurken yılbaşı kutlamaları yapan ve büyük tepki toplayan Çin'den, 'Wuhan'da toplanmalar, kutlamalar devam edecek; Batı buna alışsa iyi olur' yanıtı geldi.

Çin'den eleştirilere şok yanıt: Wuhan'da kutlamalar sürecek, alışın

Dünya koronavirüs salgını sonrası şimdi de mutasyon haberleri ile panik halindeyken Çin'de virüsün çıkış noktası olarak bilinen Wuhan kentinde hayat neredeyse tamamen normale döndü.

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Çin'den eleştirilere şok yanıt: Wuhan'da kutlamalar sürecek, alışın

Öyle ki yeni yılı Wuhan halkı tıpkı geçen sene gibi kalabalık ve meydanlarda kutladı.

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Çin'den eleştirilere şok yanıt: Wuhan'da kutlamalar sürecek, alışın

Uluslararası basına yansıyan yılbaşı partisi görüntüleri sonrası tüm dünya tepki gösterirken Çin Komünist Partisi'nin İngilizce yayın organı Global Times gazetesinden yanıt geldi.

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Çin'den eleştirilere şok yanıt: Wuhan'da kutlamalar sürecek, alışın

Zhang Hui ve Wan Lin imzalı 'Wuhan'da toplanmalar, kutlamalar devam edecek; Batı buna alışsa iyi olur' başlıklı yazıda, Wuhan'da sadece yeni yıl değil, spor etkinlikleri ve canlı konser gibi etkinliklerin de yapılmaya devam edileceği belirtildi.

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