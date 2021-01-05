Çin'den eleştirilere şok yanıt: Wuhan'da kutlamalar sürecek, alışın

Zhang Hui ve Wan Lin imzalı 'Wuhan'da toplanmalar, kutlamalar devam edecek; Batı buna alışsa iyi olur' başlıklı yazıda, Wuhan'da sadece yeni yıl değil, spor etkinlikleri ve canlı konser gibi etkinliklerin de yapılmaya devam edileceği belirtildi.



