Çin'i geçiyor: Dünyanın en kalabalık ülkesi değişiyor
Birleşmiş Milletler, Hindistan'ın bu hafta sonuna kadar dünyanın en kalabalık ülkesi olarak Çin'i geride bırakacağını söyledi.
Asya ülkeleri, 70 yılı aşkın bir süredir küresel nüfusun üçte birinden fazlasını oluşturuyor.
1 / 6
BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı (DESA) yaptığı açıklamada, "Çin, dünyanın en kalabalık ülkesi olarak uzun süredir sahip olduğu statüsünü yakında kaybedecek" dedi.
2 / 6
"Nüfusların tahmin edilmesiyle ilgili belirsizlik nedeniyle, Hindistan'ın nüfus büyüklüğünde Çin'i geçmesinin beklendiği belirli tarih yaklaşıktır ve revizyona tabidir" denildi.
3 / 6
BM Nüfus Fonu geçen hafta Hindistan'ın 2023'ün ortalarında Çin'den 2,9 milyon daha fazla nüfusa sahip olacağını söyledi. Geçen yıl nüfusu 1961'den beri ilk kez azalan Çin'in doğum oranı son zamanlarda düştü.
4 / 6