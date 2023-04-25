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Çin'i geçiyor: Dünyanın en kalabalık ülkesi değişiyor

Birleşmiş Milletler, Hindistan'ın bu hafta sonuna kadar dünyanın en kalabalık ülkesi olarak Çin'i geride bırakacağını söyledi.

Çin'i geçiyor: Dünyanın en kalabalık ülkesi değişiyor - Resim: 1

Asya ülkeleri, 70 yılı aşkın bir süredir küresel nüfusun üçte birinden fazlasını oluşturuyor.

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Çin'i geçiyor: Dünyanın en kalabalık ülkesi değişiyor - Resim: 2

BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı (DESA) yaptığı açıklamada, "Çin, dünyanın en kalabalık ülkesi olarak uzun süredir sahip olduğu statüsünü yakında kaybedecek" dedi.

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Çin'i geçiyor: Dünyanın en kalabalık ülkesi değişiyor - Resim: 3

"Nüfusların tahmin edilmesiyle ilgili belirsizlik nedeniyle, Hindistan'ın nüfus büyüklüğünde Çin'i geçmesinin beklendiği belirli tarih yaklaşıktır ve revizyona tabidir" denildi.

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Çin'i geçiyor: Dünyanın en kalabalık ülkesi değişiyor - Resim: 4

BM Nüfus Fonu geçen hafta Hindistan'ın 2023'ün ortalarında Çin'den 2,9 milyon daha fazla nüfusa sahip olacağını söyledi. Geçen yıl nüfusu 1961'den beri ilk kez azalan Çin'in doğum oranı son zamanlarda düştü.

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