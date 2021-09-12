Çinli astronot Van Gölü'nü bakın neye benzetti
Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) Astronotu Liu Boming tarafından çekilen 'Van Gölü' fotoğrafı dünyayla paylaşıldı.
Van Gölü'nün uzaydan çekilen görseli ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotunun ardından CMSA astronotunun da ilgisini çekti.
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Geçtiğimiz aylarda NASA Astronot Kate Rubins'in çektiği Van Gölü fotoğrafı uzay fotoğraflarıyla yarışmış ve aldığı oylarla birinci seçilmişti.
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Astronot Kate Rubins'in ardından CMSA Astronotu Liu Boming de Van Gölü'nden eşsiz bir fotoğraf çekti.
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Van Gölü ile birlikte 3 farklı göl fotoğrafı da çeken astronot, bu görselleri paylaştı.
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