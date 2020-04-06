Bilim insanları elekrostatik maskeler geliştirdiler

Xi’an Elektronik Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, özel bir hava temizleyici ile ‘elektrostatik antiviral maske’ geliştirdi. Doç. Tong Xufent, yeni maskenin standart N95 maskesine kıyasla avantajlarını anlattı. Sputnik’de yer alan habere göre Xufent, virüslerin sadece havada hayatta kalamayacağını söyledi. Xufent “esas olarak virüsler, kendilerini parçacıklara yapıştırarak yayılırlar, bu nedenle virüsün önce bir şeye yapışması gerekir. Bu partiküllerin çapı genellikle yaklaşık bir mikrondan daha küçüktür” dedi.