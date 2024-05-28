Çinli bilim insanları 3 günde öldüren bir virüs üretti
Çinli bilim insanlarının "sahte Ebola virüsü" olarak da bilinen bir virüs geliştirdiği ve bu virüsün bulaştığı kişileri 3 günde öldürebileceği ortaya çıktı.
Corona virüsü salgınının ilk olarak patlak verdiği Çin'deki Hebei Tıp Fakültesi'nde görev yapan bilim insanlarının çok ölümcül olan Ebola virüsüne benzer bir virüsü geliştirdiği kaydedildi.
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2014-2016 yılları arasında Batı Afrika'da ölüm saçan virüsün etkilerini incelemek için virüsün bir benzerini yapan bilim insanların bu virüsü hamsterlar üzerinde denediği ve 3 günde ölümcül etkileri olduğu belirtildi.
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Araştırmayı yapan uzmanlar Ebola virüsünün bazı parçalarını kullanırken incelemenin sonuçları Science Direct isimli dergide yayınlandı.
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Hamsterlara tasarlanmış virüs enjekte edilirken kısa süre içinde organ yetmezliği de dahil olmak üzere insan Ebola hastalarınınkine benzer ciddi semptomlar gelişti.
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