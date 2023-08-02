Cinnet getiren şahıs polislere ateş açtı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde cinnet getiren bir kişi, polis ekiplerine ateş açtı. Özel harekat polisleri, kapıyı kırarak saldırganı etkisiz hale getirdi.
Muratlı’da cinnet getiren bir kişi, tabancayla polis ekiplerine doğru ateş etti.
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Olay, ilçeye bağlı Muradiye Mahallesi’nde meydana geldi. K.Ç. isimli vatandaş, henüz bilinmeyen bir sebeple cinnet getirip elindeki tabanca ile evinin balkonundan polis ekiplerine doğru ateş açmaya başladı.
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Mermisi biten şahıs, daha sonra eline bir satır alarak tehditler savurdu.
Bir türlü ikna edilemeyen silahlı ve saldırgan şahıs için olay yerine özel harekât polisleri çağrıldı.
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EVE OPERASYON
Eve operasyon düzenleyen özel harekat polisleri, kapıyı kırarak K.Ç.’yi etkisiz hale getirdi.
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