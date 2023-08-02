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Cinnet getiren şahıs polislere ateş açtı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde cinnet getiren bir kişi, polis ekiplerine ateş açtı. Özel harekat polisleri, kapıyı kırarak saldırganı etkisiz hale getirdi.

Cinnet getiren şahıs polislere ateş açtı - Resim: 1

Muratlı’da cinnet getiren bir kişi, tabancayla polis ekiplerine doğru ateş etti.

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Cinnet getiren şahıs polislere ateş açtı - Resim: 2

Olay, ilçeye bağlı Muradiye Mahallesi’nde meydana geldi. K.Ç. isimli vatandaş, henüz bilinmeyen bir sebeple cinnet getirip elindeki tabanca ile evinin balkonundan polis ekiplerine doğru ateş açmaya başladı.

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Cinnet getiren şahıs polislere ateş açtı - Resim: 3

Mermisi biten şahıs, daha sonra eline bir satır alarak tehditler savurdu.

Bir türlü ikna edilemeyen silahlı ve saldırgan şahıs için olay yerine özel harekât polisleri çağrıldı.

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Cinnet getiren şahıs polislere ateş açtı - Resim: 4

EVE OPERASYON

Eve operasyon düzenleyen özel harekat polisleri, kapıyı kırarak K.Ç.’yi etkisiz hale getirdi.

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