Cinsel ilişki partisi düzenleyen gruba baskın !

Polis, apartmanda bulunan diğer sakinlerin sesten rahatsız olmasından dolayı kendilerine ihbar geldiğini, baskın yaptıkları evde bikinili kadınlar ve yarı çıplak erkelerden oluşan bir grubun uyuşturucu alıp cinsel ilişki partisi düzenlediklerini ve evde bulunan herkesin gözlatına alındığını söyledi.