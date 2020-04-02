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  3. 02 Nisan 2020 22:09

Cinsel ilişki partisi düzenleyen gruba baskın !

Koronavirüsten dolayı sokağa çıkma yasağı uygulanan Tayland'da polis, apartmanda uyuşturucu ve cinsel ilişki partisi düzenleyen bir gruba baskın yaptı.

Cinsel ilişki partisi düzenleyen gruba baskın !

Koronavirüs kapsamında bazı önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Tayland'da polis ihbar üzerine bir apartman dairesini baskın düzenledi.

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Cinsel ilişki partisi düzenleyen gruba baskın !

Daireye baskın yapan polis cinsel ilişki ve uyuşturucu partisi veren İngiliz Avustralya ve Amerikalı erkeler ile beraber partiye katılan Tayland'lı bir grup kadını gözlatına aldı.

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Cinsel ilişki partisi düzenleyen gruba baskın !

Polis, apartmanda bulunan diğer sakinlerin sesten rahatsız olmasından dolayı kendilerine ihbar geldiğini, baskın yaptıkları evde bikinili kadınlar ve yarı çıplak erkelerden oluşan bir grubun uyuşturucu alıp cinsel ilişki partisi düzenlediklerini ve evde bulunan herkesin gözlatına alındığını söyledi.

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Cinsel ilişki partisi düzenleyen gruba baskın !

Polis, evde yaptığı aramada çatıya gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Polis, kuralları ihlal eden toplan 14 kişinin şuan polis merkezinde tutulduklarını ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edileceklerini söyledi.

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