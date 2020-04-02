Cinsel ilişki partisi düzenleyen gruba baskın !
Koronavirüsten dolayı sokağa çıkma yasağı uygulanan Tayland'da polis, apartmanda uyuşturucu ve cinsel ilişki partisi düzenleyen bir gruba baskın yaptı.
Koronavirüs kapsamında bazı önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Tayland'da polis ihbar üzerine bir apartman dairesini baskın düzenledi.
Daireye baskın yapan polis cinsel ilişki ve uyuşturucu partisi veren İngiliz Avustralya ve Amerikalı erkeler ile beraber partiye katılan Tayland'lı bir grup kadını gözlatına aldı.
Polis, apartmanda bulunan diğer sakinlerin sesten rahatsız olmasından dolayı kendilerine ihbar geldiğini, baskın yaptıkları evde bikinili kadınlar ve yarı çıplak erkelerden oluşan bir grubun uyuşturucu alıp cinsel ilişki partisi düzenlediklerini ve evde bulunan herkesin gözlatına alındığını söyledi.