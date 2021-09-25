Cinsel ilişki sırasında ''balkondan'' düştü!
Tayvan'da partneriyle balkonda cinsel ilişkiye giren kadın, park halindeki aracın üstüne düştü. Aracın tavanı çökerken kadının beli kırıldı.
Tayvan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
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Tayvan'ın Taipei şehrinde bir kadın erkek arkadaşı ile balkonda ilişkiye girdiği sırada dengesini kaybedip balkonun altında bulunan son model arabanın üzerine düştü.
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Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen olayda kadının üzerine düştüğü arabanın tavan kısmının tamamen çöktüğü gözlendi.
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Şiddetli bir şekilde düşen kadın, aracın üst kısmının parçalanmasına sebep oldu.
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