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Cinsel ilişki sırasında ''balkondan'' düştü!

Tayvan'da partneriyle balkonda cinsel ilişkiye giren kadın, park halindeki aracın üstüne düştü. Aracın tavanı çökerken kadının beli kırıldı.

Tayvan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

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Tayvan'ın Taipei şehrinde bir kadın erkek arkadaşı ile balkonda ilişkiye girdiği sırada dengesini kaybedip balkonun altında bulunan son model arabanın üzerine düştü.

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Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen olayda kadının üzerine düştüğü arabanın tavan kısmının tamamen çöktüğü gözlendi.

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Şiddetli bir şekilde düşen kadın, aracın üst kısmının parçalanmasına sebep oldu.

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