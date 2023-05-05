Cinsel ilişki teklifini reddeden genç kızı darp etti, serbest kaldı
Zonguldak'ta yaşanan olayda cinsel ilişki teklifini reddeden 19 yaşındaki genç kızı darp eden 24 yaşındaki zanlı "uzaklaştırma" kararıyla serbest bırakıldı.
Olay, 30 Nisan'da Zonguldak'ta meydana geldi. Üniversite öğrencileri M.A. ile sevgilisi A.A., bir eğlence mekanında eğlendikten sonra eve gitti.
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DHA'nın haberine göre; M.A., burada sevgilisine ilişki teklifinde bulundu ancak A.A. kabul etmedi. Ret cevabı alan M.A. ile A.A. arasında tartışma çıktı.
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Tartışmanın büyümesi M.A., A.A.'ya hakaret ve küfürler edip, kolunu sıktı. Polisi arayan A.A., darp raporu alıp, şikayetçi oldu.
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Polis merkezine çağrılan M.A. aralarında tartıştıklarını, kendisini korumak için sevgilisinin bileğinden tuttuğunu söyledi. Uzaklaştırma kararı verilen M.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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