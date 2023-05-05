  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Cinsel ilişki teklifini reddeden genç kızı darp etti, serbest kaldı

Cinsel ilişki teklifini reddeden genç kızı darp etti, serbest kaldı

Zonguldak'ta yaşanan olayda cinsel ilişki teklifini reddeden 19 yaşındaki genç kızı darp eden 24 yaşındaki zanlı "uzaklaştırma" kararıyla serbest bırakıldı.

Cinsel ilişki teklifini reddeden genç kızı darp etti, serbest kaldı - Resim: 1

Olay, 30 Nisan'da Zonguldak'ta meydana geldi. Üniversite öğrencileri M.A. ile sevgilisi A.A., bir eğlence mekanında eğlendikten sonra eve gitti.

1 / 10
Cinsel ilişki teklifini reddeden genç kızı darp etti, serbest kaldı - Resim: 2

DHA'nın haberine göre; M.A., burada sevgilisine ilişki teklifinde bulundu ancak A.A. kabul etmedi. Ret cevabı alan M.A. ile A.A. arasında tartışma çıktı. 

2 / 10
Cinsel ilişki teklifini reddeden genç kızı darp etti, serbest kaldı - Resim: 3

Tartışmanın büyümesi M.A., A.A.'ya hakaret ve küfürler edip, kolunu sıktı. Polisi arayan A.A., darp raporu alıp, şikayetçi oldu. 

3 / 10
Cinsel ilişki teklifini reddeden genç kızı darp etti, serbest kaldı - Resim: 4

Polis merkezine çağrılan M.A. aralarında tartıştıklarını, kendisini korumak için sevgilisinin bileğinden tuttuğunu söyledi. Uzaklaştırma kararı verilen M.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

4 / 10