Cinsel organını çıkarıp genç kadının üzerine tuvaletini yaptı!
Amerika'da son zamanlarda Asya kökenli insanlara yapılan ırkçı saldırılar devam ederken son olay ise görenleri hayrete düşürdü.
Görüntülerin internet üzerinden paylaşılmasından sonra polis adamın yakalanması için çalışmalara başladı.
1 / 5
Tanımadığı adamın saldırısına uğrayan 25 yaşındaki kadın, siyah giyimli adamın gelip başında durduğunu, bir anda cinsel organını çıkarıp üzerine idrarını yaptığını ve adamın hiçbir şey söylemeden olay yerinden uzaklaştığını söyledi.
2 / 5
Kadın ayrıca diğer yolcuların kendisine yardım etmek yerine sadece izlediklerini söyledi.
3 / 5
Polis en son metrodan inerken görüntülenen adamın yakalanması için çalışmalara başladı.
4 / 5