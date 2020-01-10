Cinsiyetini değiştirmek için göğüslerini aldıran genç kadın intihar etti

EVDE RUHSAL OLARAK SIKINTILAR YAŞIYORDU

Konuyla ilgili açıklama yapan Max'in annesi Wendy Cresham, "Max genel anlamda mizah sever ve neşe dolu bir kişiydi ancak cinsiyet değiştirmeye karar vermeden 1 sene önce kendisine endişe ve depresyon tanısı konmuştu" dedi.