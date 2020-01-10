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  3. 10 Ocak 2020 11:52

Cinsiyetini değiştirmek için göğüslerini aldıran genç kadın intihar etti

İngiltere'de cinsiyet değiştirmeye karar veren 25 yaşındaki genç kadın, göğüslerini aldırdıktan sonra bunalıma girdi. Kuaförlük yapan genç kadın, kendini asarak yaşamına son verdi.

Cinsiyetini değiştirmek için göğüslerini aldıran genç kadın intihar etti

25 yaşındaki kuaför Max Cresham, cinsiyet değiştirme arifesindeyken kendini asarak intihar etti. Kadın olarak doğan ve 2017 yılında cinsiyet değiştirerek erkek olma kararı veren 25 yaşındaki Max Cresham, göğsü alındıktan sonra psikolojik sıkıntılar yaşamaya başladı. Operasyondan sonra ruhsal yoksunluk hissine kapıldığı öğrenilen genç kuaför, evin arka bahçesinde kendisini asarak intihar etti.

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Cinsiyetini değiştirmek için göğüslerini aldıran genç kadın intihar etti

EVDE RUHSAL OLARAK SIKINTILAR YAŞIYORDU
Konuyla ilgili açıklama yapan Max'in annesi Wendy Cresham, "Max genel anlamda mizah sever ve neşe dolu bir kişiydi ancak cinsiyet değiştirmeye karar vermeden 1 sene önce kendisine endişe ve depresyon tanısı konmuştu" dedi.

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Cinsiyetini değiştirmek için göğüslerini aldıran genç kadın intihar etti

"BEKLENMEDİK BİR DURUM"
Konuyla alakalı açıklama yapan ve Max'in cinsiyet değiştirme adımlarından meme dokusunun çıkarılma işlemini yapan doktoru ise, "Bu, beklenmedik bir durum. Elimizde geçmişte kendisinin depresyon tedavisi görmesiyle ilgili hiçbir belge yok" ifadelerini kullandı.

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Cinsiyetini değiştirmek için göğüslerini aldıran genç kadın intihar etti

25 yaşındaki kuaför Max Cresham, operasyonla meme dokusunun alınmasının ardından sosyal medyadan paylaşım yapmış, paylaşımında "Artık daha özgürüm" tarzında ifadeler kullanmıştı.

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