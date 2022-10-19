Çip krizi en çok hangi sektörleri etkiliyor?
ABD ve Çin arasındaki teknoloji savaşı, son dönemde çip sektöründe karşılıklı atılan adımlarla zirveye çıktı. Peki çip krizi hangi sektörleri etkiliyor?
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasında yaşanan teknoloji çekişmesi "çip savaşı" ile doruk noktasına ulaştı. İki ülke arasında 2019 yılında Çinli teknoloji şirketi Huawei'ye uygulanan yaptırımlarla dünya gündemine taşınan çekişme, çip kısıtlamaları ile yeniden tırmanışa geçti.
ÇİN REKABETTE ÖNE Mİ GEÇİYOR?
Bir dönem zihinlere kalitesiz mallar olarak kazınan Çin malı ürünler, Çin'in dijital dönemde yaptığı atılımların ardından tam tersi bir algı oluşturmaya başladı.
Nitekim Çin, üstüne yapışıp kalan 'kalitesiz ürün üreten ülke' damgasından kurtulmak için açıkladığı 'Made in China 2025' planıyla, dünyanın en yüksek teknoloji üreten ülkesi olmayı hedefliyor.
Birçok teknoloji uzmanı, yakın bir gelecekte Çin’in büyük bir güç olacağını öngörüyor. Google’ın çatı şirketi Alphabet’in eski başkanı Eric Schmidt, Çin’in yapay zeka alanında en geç 2025’e kadar ABD’yi geçmiş olacağını savunuyor.
AI Superpowers kitabının yazarı ve Google Çin’in eski başkanı Kai-Fu Lee’ye göre de durum şimdiden Çin’in lehine dönmüş durumda.
TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ ZİRVEDE
Bundan dört, beş sene öncesine kadar dünyanın en büyük 20 teknoloji şirketi listesinde kendine yer bulamayan Çin’in Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2022 Araştırması"na göre şu anda en değerli 20 şirket listesinde 7 şirketi mevcut.
ABD ise listeye 9 şirketini sokarken, listedeki en değerli 5 şirkete de ev sahipliği yapıyor. Listenin büyük çoğunluğu ise teknoloji şirketlerinden oluşuyor. Listenin ilk 4 sırasında yer alan Apple, Amazon, Google ve Microsoft teknoloji şirketlerinin son dönemde ne denli önemli hale geldiğini gösterir nitelikte bulunuyor.