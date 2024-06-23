Cipin, alkollü kadına çarptığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı: Kaza mı, cinayet mi?
Ankara'da, yolda yürürken düşen gece kulübü çalışanı genç kadının cipin çarpması sonucu hayatını kaybettiği anlara dair görüntüler ortaya çıktı.
Ankara'da yolda yürürken aldığı alkolün etkisiyle düşen gece kulübü çalışanı M.A.’ün (35) cipin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, M.A.'ün yaklaşık 10 metre araç altında sürüklendiği, kısa süreliğine duran ve kendisini gibi başka bir gece kulübünde çalışan ve alkollü olan sürücü Öykü Yıldız’ın (35) daha sonra cipiyle üzerinden geçerek kaçtığı yer aldı.
Kaza, perşembe günü saat 03.00 sıralarında, Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi'nde meydana geldi. Gece kulübünde çalışan M.A., iş yerinden çıktıktan sonra yolun ortasında yürürken aldığı alkolün etkisiyle dengesini kaybedip düştü. M.A.'ün yere düşmesi sonrası bir kişi yanına giderek yardım etmek istedi. Bu sırada, plakası henüz öğrenilemeyen ve başka bir gece kulübünde çalışan Ö.Y. yönetimindeki cip, M.A.'e çarparak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, M.A.'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası yakalanarak gözaltına alınan Ö.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ö.Y.'ın da yapılan kontrollerinde alkollü olduğu tespit edildi.
Bu arada kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde, M.A.'ün yaklaşık 10 metre aracın altında sürüklendiği yer aldı. Ayrıca, kazanın ardından kısa süre duran Ö.Y.'ın, cipin altında bulunan M.A.'ün üzerinden geçerek olay yerinden kaçtığı görüldü.