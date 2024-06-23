Cipin, alkollü kadına çarptığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı: Kaza mı, cinayet mi?

Kaza, perşembe günü saat 03.00 sıralarında, Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi'nde meydana geldi. Gece kulübünde çalışan M.A., iş yerinden çıktıktan sonra yolun ortasında yürürken aldığı alkolün etkisiyle dengesini kaybedip düştü. M.A.'ün yere düşmesi sonrası bir kişi yanına giderek yardım etmek istedi. Bu sırada, plakası henüz öğrenilemeyen ve başka bir gece kulübünde çalışan Ö.Y. yönetimindeki cip, M.A.'e çarparak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, M.A.'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası yakalanarak gözaltına alınan Ö.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ö.Y.'ın da yapılan kontrollerinde alkollü olduğu tespit edildi.