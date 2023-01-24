Cipiyle mahalleyi birbirine kattı! 3 sokakta 13 araca çarptı

ÜÇ SOKAKTA 13 ARAÇ DARMADAĞIN HALDEYDİ

Ticari aracı zarar gören Oktay P., "Gece 04.50 sıralarında sese uyandım. Patlama sesi gibi, lastik sesi. Ben de çıktım dışarı. Aracımın yan tarafını göçmüş halde olduğunu gördüm. Sonra kafamı çevirdim, iki hatta üç sokak aşağıdan da sesler geliyor. Yürüdüm baktım, arabalara vuran bir cip önünde demirleri de vardı. Eşine zor rastlanacak bir durum, geldiğimde bu sokak darmadağın haldeydi. Bu kişi alkolsüz olamaz ya da başka bir şey var. Cadde boyunca 13 araç. Bu araçların bazıları kaskolu bazıları kaskosuz, bazıları arabasını yeni almış, zorluklarla almış. Bu araçların hepsi zarar gördü, benim zararım ise en az 50 bin TL oldu." dedi.