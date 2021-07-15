Çipli kimlik kartlarında yeni dönem

Temmuz ayı sonu itibarıyla daha da yaygınlaştırılacak

Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin, kimlik kartının yetkili kurum tarafından verildiğini, kişinin kartının sahibi olduğunu, kimlik doğrulama işleminin nerede, ne zaman, kim tarafından, niçin gerçekleştirildiğini göstereceğini dile getiren Soylu, sistemin 16 noterlikte, Ziraat Bankası'nın 5 şubesinde, Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle Tapu Müdürlüğünde uygulandığını anlattı.