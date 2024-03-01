''Çirkinler'' operasyonunda Ece Ronay detayı

Ömerli Mahallesi'nde Çarşamba günü 18:00 sıralarında cadde ortasında duran hafif ticari araçtan inen 3 kişi, ellerinde bulunan otomatik silahlara 2 kişiye saldırı düzenlendi. Şüpheliler tarafından bir süre kovalanan iki kişi, olaydan yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.