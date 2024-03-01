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''Çirkinler'' operasyonunda Ece Ronay detayı

İstanbul'da ''Çirkinler'' adlı suç örgütü polisin operasyonuyla çökertildi. Şüphelilerin sosyal medya fenomeni Ece Ronay’ın eski eşi Mehmet Bilir’e ait işyerini kurşunlayan kişiler olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
''Çirkinler'' operasyonunda Ece Ronay detayı - Resim: 1
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''Çirkinler'' operasyonunda Ece Ronay detayı - Resim: 2

Ömerli Mahallesi'nde Çarşamba günü 18:00 sıralarında cadde ortasında duran hafif ticari araçtan inen 3 kişi, ellerinde bulunan otomatik silahlara 2 kişiye saldırı düzenlendi. Şüpheliler tarafından bir süre kovalanan iki kişi, olaydan yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

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''Çirkinler'' operasyonunda Ece Ronay detayı - Resim: 3

Çalışmalar sonucu olaya karışan şüphelilerin, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde saklandığı tespit edildi. 

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''Çirkinler'' operasyonunda Ece Ronay detayı - Resim: 4

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri koordinesinde ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle dün saat 21.00 sıralarında operasyon düzenledi. 

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