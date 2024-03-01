''Çirkinler'' operasyonunda Ece Ronay detayı
İstanbul'da ''Çirkinler'' adlı suç örgütü polisin operasyonuyla çökertildi. Şüphelilerin sosyal medya fenomeni Ece Ronay’ın eski eşi Mehmet Bilir’e ait işyerini kurşunlayan kişiler olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
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Ömerli Mahallesi'nde Çarşamba günü 18:00 sıralarında cadde ortasında duran hafif ticari araçtan inen 3 kişi, ellerinde bulunan otomatik silahlara 2 kişiye saldırı düzenlendi. Şüpheliler tarafından bir süre kovalanan iki kişi, olaydan yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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Çalışmalar sonucu olaya karışan şüphelilerin, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde saklandığı tespit edildi.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri koordinesinde ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle dün saat 21.00 sıralarında operasyon düzenledi.
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