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Cizre’de sağanak; Cadde ve sokaklar göle döndü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Kaynak: DHA
Cizre’de sağanak; Cadde ve sokaklar göle döndü - Resim: 1

Kentte etkili olan yağışlar, Cizre ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde etkisini arttıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, logarlar taştı. 

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Cizre’de sağanak; Cadde ve sokaklar göle döndü - Resim: 2

Giriş kattaki bazı ev ve işyerlerini su basarken, evlerde mahsur kalanlar da itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla tahliye edildi. 

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Cizre’de sağanak; Cadde ve sokaklar göle döndü - Resim: 3

Yaya ve sürücüler ise suların biriktiği cadde ve sokaklarda zor anlar yaşadı. 

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Cizre’de sağanak; Cadde ve sokaklar göle döndü - Resim: 4

Belediye ekipleri, yollarda temizlik çalışması başlattı. 

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