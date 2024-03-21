Cizre’de sağanak; Cadde ve sokaklar göle döndü
Şırnak'ın Cizre ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler zor anlar yaşadı.
Kaynak: DHA
Kentte etkili olan yağışlar, Cizre ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde etkisini arttıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, logarlar taştı.
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Giriş kattaki bazı ev ve işyerlerini su basarken, evlerde mahsur kalanlar da itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla tahliye edildi.
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Yaya ve sürücüler ise suların biriktiği cadde ve sokaklarda zor anlar yaşadı.
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Belediye ekipleri, yollarda temizlik çalışması başlattı.
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