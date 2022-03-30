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CNN, Türk mutfağının en lezzetli yemeklerini seçti: Türkiye'de kebaptan daha fazlası var

Dünyanın en zengin mutfakları arasında yer alan Türk mutfağı, tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Türkiye'de kebaptan daha fazlası olduğunu belirten CNN, ''Aslında Türkler yemeklerini o kadar çok seviyorlar ki, onun hakkında şarkılar bile yazıyorlar'' diyerek en lezzetli Türk yemeklerini sıraladı.

CNN, Türk mutfağının en lezzetli yemeklerini seçti: Türkiye'de kebaptan daha fazlası var - Resim: 1

Türk mutfağının zenginliği tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Türkiye'de kebaptan daha fazlası olduğunu belirten CNN, "Geleneksel Türk yemekleri, baharatlara daha az güvenirken özveri ve tutkuyla pişirilen lezzetli taze malzemelere daha çok güvenir" ifadesine yer veriyor.

"Aslında Türkler yemeklerini o kadar çok seviyorlar ki, onun hakkında şarkılar bile yazıyorlar" idyen Amerikan medyası, geleneksel Türk mutfağının en lezzetli 23 yemeğini şöyle listeledi...

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CNN, Türk mutfağının en lezzetli yemeklerini seçti: Türkiye'de kebaptan daha fazlası var - Resim: 2

EKMEK KADAYIFI

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CNN, Türk mutfağının en lezzetli yemeklerini seçti: Türkiye'de kebaptan daha fazlası var - Resim: 3

LOKUM

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CNN, Türk mutfağının en lezzetli yemeklerini seçti: Türkiye'de kebaptan daha fazlası var - Resim: 4

BAKLAVA

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