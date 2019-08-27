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  3. 27 Ağustos 2019 11:54

Çocuğu olanlar dikkat ! Paranızı almayı unutmayın

Devlet, çocuğu olan ailelere doğum yardımı yapıyor. Ancak bazı aileler başvuru yapmayı unutabiliyor. İşte 600 liralık doğum yardımıyla ilgili bilmeniz gerekenler...

Çocuğu olanlar dikkat ! Paranızı almayı unutmayın

Yeni çocuğu olanlara devlet yardımda bulunuyor. Devlet 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğmuş olan çocuklar için ödeme yapıyor. Bu tarihten sonra doğmuş çocuğunuz varsa ve başvuru yapmamışsanız paranızı devletten alabilirsiniz.

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Çocuğu olanlar dikkat ! Paranızı almayı unutmayın

Ödemeyi almak için bir dizi bürokratik işlemleri gerçekleştirmeniz gerekiyor.

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Çocuğu olanlar dikkat ! Paranızı almayı unutmayın

KİMLER YARARLANIYOR?

Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine veriliyor. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekiyor. Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için veriliyor.

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Çocuğu olanlar dikkat ! Paranızı almayı unutmayın

Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum Yardımı verilmiyor. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılıyor.

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