Çocuğu olanlar dikkat ! Paranızı almayı unutmayın

KİMLER YARARLANIYOR?



Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine veriliyor. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekiyor. Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için veriliyor.