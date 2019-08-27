Çocuğu olanlar dikkat ! Paranızı almayı unutmayın
Devlet, çocuğu olan ailelere doğum yardımı yapıyor. Ancak bazı aileler başvuru yapmayı unutabiliyor. İşte 600 liralık doğum yardımıyla ilgili bilmeniz gerekenler...
Yeni çocuğu olanlara devlet yardımda bulunuyor. Devlet 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğmuş olan çocuklar için ödeme yapıyor. Bu tarihten sonra doğmuş çocuğunuz varsa ve başvuru yapmamışsanız paranızı devletten alabilirsiniz.
KİMLER YARARLANIYOR?
Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine veriliyor. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekiyor. Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için veriliyor.