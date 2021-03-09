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Çocuğu olmayan çiftler bu kayaya gelip solucan ve böcek yiyor!

Bursa'da çocuğu olmayan çiftler, 'Ebe Kaya' denilen kayanın etrafında 3 tur atıp dibindeki solucanı yiyerek tedavi olmaya çalışıyor.

Çocuğu olmayan çiftler bu kayaya gelip solucan ve böcek yiyor! - Resim: 1

Mudanya ilçesinin Işıklı köyünde bulunan 'Ebe Kaya' isimli kaya, çocuğu olmayanlar tarafından ziyaret ediliyor.

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Çocuğu olmayan çiftler bu kayaya gelip solucan ve böcek yiyor! - Resim: 2

Çocuğu olmayan çiftler, bu kayanın yanına gelerek, kayanın etrafında 3 tur attıktan sonra, kayanın dibini eşeleyerek ilk çıkan böceği çiğnemeden yutuyor.

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Çocuğu olmayan çiftler bu kayaya gelip solucan ve böcek yiyor! - Resim: 3

Böceği yuttuktan sonra arkasına bakmadan evinin yolunu tutanlar, bu sayede çocukları olacağına inanıyor. 'Ebe Kaya', Bursa ve şehir dışından gelen çok sayıda çift tarafından ziyaret ediliyor.

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Çocuğu olmayan çiftler bu kayaya gelip solucan ve böcek yiyor! - Resim: 4

Işıklı köyü muhtar âzâsı Murat Ünsal, "Köyümüzün tarihi çok eski. Ebe Kaya olarak bildiğimiz kaya, çocuğu olmayan kişiler tarafından ziyaret ediliyor."

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