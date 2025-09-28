Çocuğunu görmeye gitti; eli sopalı kadınların saldırısına uğradı

'KORUMA VE REFLEKS AMAÇLI KARŞILIK VERDİM'

Şikayet üzerine E.Ç. de polis merkezinde ifade verdi. E.Ç. ifadesinde, "M. aracından inip binaya doğru yönelirken kendisine 'Çocuk aşağı inmek istemiyor; ben konuşup onu ikna edeyim, 1 saat sonra gelip alman daha uygun olur' dedim. Bu sözlerime hiç aldırış etmeden binaya doğru yöneldi, bu sırada da bana küfürlü şeyler söyleyerek bağırdı. 'Yukarıya kadar çıkma, annem hasta, bir gerginlik çıkmasın' dedim. Bana küfretti ve saldırdı. O an elinde bulunan biber gazını yüzüme doğru sıktı. Ben de kendimi koruma amaçlı ona vurdum. Mustafa'nın bana saldırısını gören yakınlarım bina içinden çıkarak bizi ayırmaya çalıştılar. Sonradan öğrendiğime göre tanımadığım birkaç kadın da bizimkilerle beraber çıkarak bizi ayırmaya çalışmışlar. M. bu sırada küfürlere devam ediyordu. Hatta 'Sizi kurşun yağmuruna tutacağım' diye tehditte bulundu. Sonra olay yerinden uzaklaştı. Ben de KADES uygulamasına basarak polisten yardım istedim. Durup dururken ona saldırmadım. O bana saldırınca koruma ve refleks amaçlı karşılık verdim. Ablam ve yeğenim dışında kavgaya müdahil olan kimseyi tanımıyorum" ifadelerini kullandı.