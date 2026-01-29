Çocuğunu öldürüp intihar etti, cansız bedenlerini ise yeğeni buldu
İstanbul Beyoğlu'nda evde tartıştığı oğlunu silahla göğsünden vurarak öldüren bir kişi ardından aynı silahla başına ateş ederek intihar etti.
Olaydan 1 saat önce ablasını arayarak oğlunu ve kendisini öldüreceğini söylediği öğrenilen T.K.'nın yeğeni M.P., annesinin uyarısıyla evi kontrol edince cesetleri buldu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, annesiyle yaşayan U.K.'nın birkaç gün önce Erzincan'dan babasının yanına geldiği ortaya çıktı.
Olay, dün saat 18.15 sıralarında Sütlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Erzincan'da annesi Z.M. (49) ile birlikte yaşayan U.K., birkaç gün önce babası T.K.'nın yanına geldi. Birlikte yaşamaya başlayan baba ve oğul arasında akşam saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada baba T.K., silahla oğlu U.K.'yı göğsünden vurdu. T.K. aynı silahla kendini başından vurarak intihar etti.
Olayın ardından T.K.'ya ulaşamayan ablası S.K. (56), kızı M.P.'ye (37) dayısının evini kontrol etmesini söyledi. M.P.'nin camdan içeriye soktuğu kişi, evde iki kişinin hareketsiz olduğunu ve kanlar içerisinde yattığını gördü.
Bunun üzerine M.P., durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis ekipleriyle birlikte içeriye girdiğinde baba ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.