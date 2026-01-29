Çocuğunu öldürüp intihar etti, cansız bedenlerini ise yeğeni buldu

Olay, dün saat 18.15 sıralarında Sütlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Erzincan'da annesi Z.M. (49) ile birlikte yaşayan U.K., birkaç gün önce babası T.K.'nın yanına geldi. Birlikte yaşamaya başlayan baba ve oğul arasında akşam saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada baba T.K., silahla oğlu U.K.'yı göğsünden vurdu. T.K. aynı silahla kendini başından vurarak intihar etti.