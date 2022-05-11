Çocuk firavun Tutankamon'un mezarı böyle keşfedilmiş! İşte 10 yıl süren kazının sırrı

Çocuk firavun Tutankamon, 3 bin yıldan uzun süre önce, 19 yaşındayken ölmüştü. Kalıntıları 1922'de İngiliz Mısır bilimci Howard Carter ve ekibi tarafından gün yüzüne çıkarıldı. 10 yıl süren kazı işlemi sırasında tutulan notlar, çekilen fotoğraflar, planlar, çizimler farklı bir bakışı da mümkün kılıyor. Howard Carter'ı keşfin tek kahramanı olarak gösteren algıya karşılık, katkıları gözardı edilen birçok Mısırlı da bu arşiv sayesinde göz önüne geldi.