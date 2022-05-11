Çocuk firavun Tutankamon'un mezarı böyle keşfedilmiş! İşte 10 yıl süren kazının sırrı
1922 yılında Krallar Vadisi'nde Mısır kralı Tutankamon'un bozulmamış mezarını ortaya çıkarılması, modern tarihin en ünlü arkeolojik keşifleri arasında gösteriliyor. İşte 10 yıllık kazının kahramanları...
Çocuk firavun Tutankamon, 3 bin yıldan uzun süre önce, 19 yaşındayken ölmüştü. Kalıntıları 1922'de İngiliz Mısır bilimci Howard Carter ve ekibi tarafından gün yüzüne çıkarıldı. 10 yıl süren kazı işlemi sırasında tutulan notlar, çekilen fotoğraflar, planlar, çizimler farklı bir bakışı da mümkün kılıyor. Howard Carter'ı keşfin tek kahramanı olarak gösteren algıya karşılık, katkıları gözardı edilen birçok Mısırlı da bu arşiv sayesinde göz önüne geldi.
Ancak yüzler orada olsa da birçok kahramanın ismi arşivde yer almıyor. Onlardan biri, Mısırlı bir model çocuk. Boynundaki ağır kolye ile mezar içinde poz verirken, modern ve kadim Mısır'ı biraya getiriyor.
Bir başka fotoğrafta, mezar odasına ulaşma çalışmalarından biri görülüyor. İki yetişkin erkekle, dar bölümlerde çalışabilmesi için seçilen bir çocuk o karenin merkezindeler.
İsmi keşifle tarihe geçen Howard Carter, notları arasında dört Mısırlıya teşekkür ediyor. Bunlar, Ahmed Gerigar, Gad Hasan, Hussein Abu Awad ve Hussein Ahmed Said… Ancak onları fotoğraflar arasında seçebilmek mümkün değil.