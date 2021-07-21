Çocuk mezarlarındaki balonların sırrı herkesi ağlattı
Antalya'da çocuk mezarlarına balon bağlayan, baloncunun sırrı ortala çıktı. Baloncunun bunu yapmasının nedeni ise ağlattı.
Antalya’da mezarlıktaki çocuk mezarlarına balon bağlayan baloncunun sosyal medyada paylaşılan görüntüleri yürekleri burktu.
Baloncunun bu hareketinin sebebi kısa süre sonra ortaya çıktı. Bayramlarda çocuklara ücretsiz balon dağıtan baloncu, mezarlık yanından geçerken gördüğü bir kadına 'çoçuğunu çağır dediğinde ' Çocuğum gelemez' mezarda cevabını aldı.
Kadının kendisinden aldığı balonu çocuğun mezarına bağladığına şahit olan baloncu, aynı gün onlarca balon hazırlayıp bütün çocuk mezarlarına bağladı. Sadece balon ve şeker satarak geçinen baloncu Sait Kocakaya " Kadının yaptığı içimi yaktı. Hiç düşünmeyip bütün çocuk mezarlarını tek dolaşıp balon bağladım" dedi.
Yürek burkan olay sosyal medyayı salladı
Yürekleri burkan olay Antalya'nın Serik ilçesinde yaşandı. Arafe günü mezarlık çevresinde olan bir vatandaş, bir baloncunun çocuk mezarlarını tek tek dolaşıp mezarları balon bağladığını görünce kayda girdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler hem büyük ilgi gördü hem de merak uyandırdı. Baloncunun sırrı bir gün sonra ortaya çıktı. İhlas Haber Ajansının bulup ulaştığı baloncu, mezarlığa bıraktığı balonların hikayesini anlattı.