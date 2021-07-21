Çocuk mezarlarındaki balonların sırrı herkesi ağlattı

Yürek burkan olay sosyal medyayı salladı

Yürekleri burkan olay Antalya'nın Serik ilçesinde yaşandı. Arafe günü mezarlık çevresinde olan bir vatandaş, bir baloncunun çocuk mezarlarını tek tek dolaşıp mezarları balon bağladığını görünce kayda girdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler hem büyük ilgi gördü hem de merak uyandırdı. Baloncunun sırrı bir gün sonra ortaya çıktı. İhlas Haber Ajansının bulup ulaştığı baloncu, mezarlığa bıraktığı balonların hikayesini anlattı.