Çocuk sürücü ve babası polise zor anlar yaşattı

Trafik ekibinin yaptığı kontrolde Eren Ü.'nün kullandığı plakası bulunmayan hurda otomobilin hiçbir belgesinin olmadığı belirlendi. Levent Ü. de polisin istediği sürücü belgesi ile otomobilin evraklarını vermedi. Bunun üzerine polis iki aracı da bağlayarak otoparka çekmek istedi.



