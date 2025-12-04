Çocuk yaştaki şehir eşkıyaları ortalığı savaş alanına çevirdi

Olay, geçtiğimiz 14 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi sanayi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki F.K. ve ağabeyi 24 yaşındaki S.K., arkadaşları ile bir parkta otururken yaşları küçük bir grubun tartışıp, kavga ettiğini fark etti. Bunun üzerine kardeşler ve arkadaşları, kavga eden çocukları ayırmak istedi.