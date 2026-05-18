Çocuklar yıkılan evde Kurtuluş Savaşı'ndan kalma el bombası buldu

"Savaştan Hatıra Getirdim" Demişti, Kimse İnanmamıştı

Olayın adli boyutunun yanı sıra tarihi bir arka planı da olduğu anlaşıldı. Emniyet ekiplerinin köy sakinleriyle yaptığı görüşmelerde; evin yıllar önce vefat eden sahibi İbrahim Çengel'in geçmişte çevresine sık sık, "Kurtuluş Savaşı'ndan hatıra olarak el bombası getirdim, evde saklıyorum" dediği, ancak o dönemde köyde kimsenin bu sözleri ciddiye almadığı öğrenildi. Yıllar sonra molozların arasından çıkan mühimmat, yaşlı adamın anlattığı hikayenin gerçek olduğunu gözler önüne serdi.