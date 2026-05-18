Çocuklar yıkılan evde Kurtuluş Savaşı'ndan kalma el bombası buldu
Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Yaka köyünde, yıkımı gerçekleştirilen metruk bir evin molozları arasında oyun oynayan çocuklar, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma olduğu değerlendirilen bir el bombası buldu. Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanlarınca mühimmat kontrollü şekilde imha edilirken, merhum ev sahibinin yıllar önce anlattığı "savaş hatırası" iddialarının doğru olduğu ortaya çıktı.
Isparta'nın Gelendost ilçesinde, sivil güvenliği yakından ilgilendiren ve aynı zamanda film senaryolarını aratmayan tarihi bir asayiş olayı yaşandı. Yaka köyünde uzun süredir kullanılmayan ve tehlike arz ettiği gerekçesiyle yıkım kararı alınan İbrahim Çengel'e ait metruk ev, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı. Ancak asıl sürpriz, yıkım sonrasında ortaya çıktı.
Çocuklar Molozların Arasında Oynarken Buldu
Yıkım işleminin tamamlanmasının ardından molozların çevresinde oyun oynayan köyün çocukları, toprak ve taşların arasında patlamamış bir el bombası buldu. Durumun ciddiyetini fark ederek hemen ailelerine haber veren çocukların uyarısı üzerine, bölgeye acil olarak emniyet güçleri sevk edildi.
"Savaştan Hatıra Getirdim" Demişti, Kimse İnanmamıştı
Olayın adli boyutunun yanı sıra tarihi bir arka planı da olduğu anlaşıldı. Emniyet ekiplerinin köy sakinleriyle yaptığı görüşmelerde; evin yıllar önce vefat eden sahibi İbrahim Çengel'in geçmişte çevresine sık sık, "Kurtuluş Savaşı'ndan hatıra olarak el bombası getirdim, evde saklıyorum" dediği, ancak o dönemde köyde kimsenin bu sözleri ciddiye almadığı öğrenildi. Yıllar sonra molozların arasından çıkan mühimmat, yaşlı adamın anlattığı hikayenin gerçek olduğunu gözler önüne serdi.
Bomba İmha Uzmanları Tarafından Kontrollü Olarak Patlatıldı
İhbar üzerine Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak detaylı bir tarama gerçekleştirdi. Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen el bombası, olay yerine çağrılan özel bomba imha uzmanları tarafından güvenlik çemberi içerisinde kontrollü bir şekilde imha edildi. Olayla ilgili başlatılan incelemelerin devam ettiği bildirildi.